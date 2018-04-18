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Госдеп пригрозил Турции санкциями за С-400
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Госдеп вновь пригрозил Турции санкциями за покупку С-400 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Закупка Турцией ракетных комплексов С-400 "Триумф" у России потенциально может привести к санкциям в отношении Анкары в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Об этом говорится в письменном заявлении помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла, подготовленном к слушаниям в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам.
"Анкара утверждает, что согласилась на покупку российских ракетных систем С-400, что потенциально может привести к введению санкций в соответствии с разделом 231 CAATSA и негативно сказаться на участии Турции в программе истребителей F-35", — отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, что РФ приняла решение ускорить поставки в Турцию зенитных ракетных систем С-400. Эрдоган во время выступления в Анкаре 9 апреля заявил, что Турция не откажется от покупки С-400 у России.
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Комментарии4  Ещё 7 источников 
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