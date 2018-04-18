Госдеп пригрозил Турции санкциями за С-400

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Reuters: сотрудники службы безопасности ООН попали под обстрел в сирийской Думе

Коломойский назвал Тимошенко основным кандидатом на пост президента Украины

Вашингтон вслед за Киевом опроверг данные об аресте глав космической отрасли Украины в США