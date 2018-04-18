Госдеп грозит Турции санкциями за российский С-400

США плодовиты на санкции: госдеп грозит Турции, купившей российский С-400

Штаты плодовиты на санкции: теперь в Госдепе не исключают введения карательных мер против Турции , потому что страна купила российский комплекс С-400. Об этом сообщил помощник госсекретаря Уэс Митчелл. Помимо этого Анкару могут не допустить к программе по закупке американских истребителей F-35.

До сих пор в Вашингтоне подчеркивали, что Турция — суверенное государство, и может сама решать, какие вооружения закупать, отмечает телеканал "Россия 24".