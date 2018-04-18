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При столкновениях в Мексике погибли 16 человек
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Ребенок раскрыл "тайну" химатаки в Сирии

Шесть полицейских и 10 гражданских погибли в столкновениях в Мексике 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Два столкновения с силовиками произошли в Мексике во вторник, погибли шесть полицейских и десять предполагаемых преступников, сообщает издание Universal со ссылкой на представителя службы безопасности штата Герреро Роберто Альвареса Эредиа.
Как пишет издание, шесть полицейских погибли при атаке на полицейский конвой в населенном пункте Вальеситос де Сарагоса в штате Герреро.
Второй инцидент произошел в общине Ла-Кебрадора в городе Коакоюл, где группа вооруженных гражданских лиц столкнулась с представителями военных и силовых ведомств. В результате столкновений погибли десять предполагаемых преступников.
Штат Герреро — один из наиболее опасных с точки зрения преступности в Мексике, что обусловлено войной группировок за контроль над транзитом наркотиков в США. Именно в этом штате в сентябре 2014 года пропали 43 студента, которые, как выяснилось впоследствии, были похищены полицией, переданы в руки бандитов в городе Игуала и позднее убиты.
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