При столкновениях в Мексике погибли 16 человек

Шесть полицейских и 10 гражданских погибли в столкновениях в Мексике

Как пишет издание, шесть полицейских погибли при атаке на полицейский конвой в населенном пункте Вальеситос де Сарагоса в штате Герреро.

Второй инцидент произошел в общине Ла-Кебрадора в городе Коакоюл, где группа вооруженных гражданских лиц столкнулась с представителями военных и силовых ведомств. В результате столкновений погибли десять предполагаемых преступников.