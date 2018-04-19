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Додон пригласил Лукашенко на сбор винограда
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Додон пригласил Лукашенко вместе собрать виноград и изготовить вино в его родном селе 

ТАСС 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Молдавии Игорь Додон пригласил в четверг лидера Белоруссии Александра Лукашенко приехать осенью, чтобы вместе собрать виноград в его родном селе Садова и сделать из него вино.
"Я пригласил Александра Лукашенко посетить мой родительский дом. Мы бы поехали, но сегодня у него намечены встречи в правительстве. Но мы договорились, что он обязательно приедет осенью, в конце сентября — начале октября, и мы соберем немного винограда, сделаем вино. Я покажу технологию", — сказал президент Молдавии журналистам на пресс-конференции в пригороде Кишинева.
Там лидеры двух стран вместе испытали подаренные Лукашенко белорусские тракторы и засеяли кукурузу в научно-исследовательском объединении "Порумбень", где выращивают гибридные сорта кукурузы и сорго, которые успешно продаются за рубеж, в том числе в Белоруссию.
"Если получится, я с удовольствием по приглашению Игоря Додона побываю в его родном селе, если не в этом году, то в следующем точно получится. И мы попробуем приготовить сок, а потом вино из выращенного винограда", — сказал в ответ Лукашенко. Он подчеркнул, что Молдавия, где он проходил службу в пограничных войсках, для него является родным краем.
Додон также рассказал, что показал в среду президенту Белоруссии свою загородную резиденцию.
"Я подарил ему [Лукашенко] несколько ящиков вина, а также несколько бочек, в которых поместилось несколько сот литров домашнего вина, сделанного мною. Также подарил мед и орехи", — сказал Додон.
Он также пообещал отправить в Белоруссию урожай кукурузы, который будет собран с засеянного ими поля.
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