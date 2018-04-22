Саргсян ушел с поста премьер-министра Армении

Премьер-министр Армении Серж Саргсян в понедельник подал в отставку после десяти дней акций протеста против его избрания главой правительства. В специальном обращении Саргсян признал, что у сложившейся ситуации есть несколько решений, но для себя он видит единственный выход — уйти с поста.

Временно исполняющим обязанности премьера-министра назначен первый вице-премьер Карен Карапетян . Российские эксперты уверены, что именно он может стать следующим главой армянского правительства.

Саргсян дважды избирался на президентский пост в 2008 и 2013 годах. Митинги против избрания его премьер-министром Армении начались 13 апреля. Оппозиция выдвигает в адрес Саргсяна обвинения в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране.

Четырьмя днями позднее противники премьера объявили о начале "бархатной революции". Несмотря на акции протеста, армянский парламент в тот же день избрал Саргсяна главой правительства. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, по которым фактическим главой государства является премьер-министр.

"За мир и гармонию"

Саргсян продержался на посту главы кабинета министров лишь семь дней. В понедельник его пресс-служба опубликовала заявление, в котором Саргсян в последний раз обратился к жителям страны как глава государства.

" (Лидер акции протеста. — Прим. ред.) Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации, у ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны… "Уличное" движение выступает против моего пребывания на этой должности, я выполняю ваше требование. Мира, гармонии и логики нашей стране", — говорится в его заявлении.

Позднее в пресс-службе правительства Армении сообщили, что полномочия премьера-министра временно переходят первому вице-премьеру.

Отношения с Россией

Москва оценила перспективы развития отношений между Арменией и Россией после отставки Саргсяна.

"В Армении, конечно, есть разные политические силы, но потенциал сотрудничества между Россией и Арменией далеко не исчерпан, и большинство армянских политиков это понимают. Они хотели бы укрепления взаимосвязей с нашей страной, и таково общее настроение в республике", — отметил собеседник агентства.