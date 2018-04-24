Мать Саргсяна умерла в день его отставки

Мать бывшего премьер‐министра Армении умерла в день его отставки

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин назвал одну из вероятных причин отставки премьер‐министра Армении Сержа Саргсяна. Об этом сообщило ИА НСН.

Я хотел бы выразить бывшему премьер-министру Армении Сержу Саргсяну глубокие соболезнования в связи с тем, что у него умерла мать. Насколько мне известно, это тоже оказалось, как это иногда бывает, одной из причин его решения, — Константин Затулин.

Серж Саргсян с 9 апреля 2008 по 9 апреля 2018 года занимал пост главы Армении. Он также выполнял обязанности премьер-министра страны, после чего ушел в отставку из-за массовых протестов местных жителей.