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Мать Саргсяна умерла в день его отставки
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Мать бывшего премьер‐министра Армении умерла в день его отставки 

360tv.ru 51 минуту назад
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин назвал одну из вероятных причин отставки премьер‐министра Армении Сержа Саргсяна. Об этом сообщило ИА НСН.
Я хотел бы выразить бывшему премьер-министру Армении Сержу Саргсяну глубокие соболезнования в связи с тем, что у него умерла мать. Насколько мне известно, это тоже оказалось, как это иногда бывает, одной из причин его решения, — Константин Затулин.
>> Саргсян ушел с поста премьера Армении
Серж Саргсян с 9 апреля 2008 по 9 апреля 2018 года занимал пост главы Армении. Он также выполнял обязанности премьер-министра страны, после чего ушел в отставку из-за массовых протестов местных жителей.
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