Лукашенко рассказал Додону о «наших людях»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с молдавским коллегой Игорем Додоном в Кишинёве заявил, что, посещая бывшие республики Советского Союза, нигде не испытывает такой ностальгии, как в Молдавии.
«Проезжая по центральной улице Кишинева, я больше всего хотел бы пройти по ней пешком, как когда-то было в советские времена. Я признаюсь искренне (это не для пиара какого-то, потому что я в Молдове): лучшей земли я не видел и не встречал. Здесь хорошие люди, земля, очень хороший климат», — приводит Белта слова Лукашенко.
Он отметил, что приехал в Молдавию «как человек, который любит этот край, который здесь бывал много-много раз».
«И я не могу избавиться от той мысли, что здесь живут близкие люди, прямо скажу — наши люди», — добавил глава Белоруссии.
Ранее Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию Белоруссии.