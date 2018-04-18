Лукашенко рассказал Додону о «наших людях» в Молдавии

«Проезжая по центральной улице Кишинева, я больше всего хотел бы пройти по ней пешком, как когда-то было в советские времена. Я признаюсь искренне (это не для пиара какого-то, потому что я в Молдове): лучшей земли я не видел и не встречал. Здесь хорошие люди, земля, очень хороший климат», — приводит Белта слова Лукашенко.

Он отметил, что приехал в Молдавию «как человек, который любит этот край, который здесь бывал много-много раз».

«И я не могу избавиться от той мысли, что здесь живут близкие люди, прямо скажу — наши люди», — добавил глава Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию Белоруссии.