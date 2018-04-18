Украинские власти обвинили в убийстве Павла Шеремета

OCCRP: К убийству Павла Шеремета причастны украинские власти

Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) — международная организация, известная в частности, составлением скандальных "панамских досье", утверждает, что к убийству журналиста Павла Шеремета причастны украинские власти. Об этом заявил соучредитель OCCRP Дрю Салливан в интервью изданию "Украинская правда" , сотрудником которого был Шеремет.

В частности, Салливан сказал, что убийство Шеремета "было, скорее всего, политическим". "Что касается Порошенко — мы не знаем, заказал ли убийство Шеремета он или кто-то из его администрации, но думаем, что к этому причастна украинская власть", — цитирует Салливана "УП". Он пояснил, что "власти сознательно не докапываются до правды, не публикуют информацию, которую должны сделать публичной".

"Мы до сих пор не услышали ответа, работает ли в Службе безопасности Украины человек, замеченный на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством Шеремета, или уже уволен. И почему, чем именно он занимался в органах безопасности, и т.д. ", — сказал соучредитель OCCRP.

Дрю Салливан также заявил:

"Во многих случаях убийства журналистов происходят, чтобы создать ощущение неуверенности. Особенно на территории, находящейся в состоянии войны. Цель — повысить поддержку действующей власти во времена нестабильности. Доказательства свидетельствуют скорее о том, что причины смерти Павла следует искать внутри страны. Журналисты часто — просто пешки в сложной игре. Большой процент из них были убиты не за их конкретное расследование, а чтобы они сыграли определенную роль".