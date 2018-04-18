Савченко призвала не лезть к ней в рот

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Савченко назвала пыткой сдачу своих биологических образцов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Арестованная по подозрению в подготовке терактов депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко назвала принудительное получение своих биологических образцов физическими пытками, передает "Укринформ".
"Принудительно отбирать такие образцы я запрещаю. Я заявляю, что любую попытку расцениваю как физические пытки, мне лезть в рот я не позволю", — сказала Савченко.
Представитель защиты Савченко назвал подобные действия унижением чести и достоинства человека.
Ранее сообщалось, что сестра Савченко не поняла добровольного согласия сестры на госпитализацию, отметив, что "это не похоже на Надю", подчеркнув, что за день до этого у Савченко взяли анализы и не огласили результаты.
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