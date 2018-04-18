Савченко призвала не лезть к ней в рот

Савченко назвала пыткой сдачу своих биологических образцов

"Принудительно отбирать такие образцы я запрещаю. Я заявляю, что любую попытку расцениваю как физические пытки, мне лезть в рот я не позволю", — сказала Савченко.

Представитель защиты Савченко назвал подобные действия унижением чести и достоинства человека.

Ранее сообщалось, что сестра Савченко не поняла добровольного согласия сестры на госпитализацию, отметив, что "это не похоже на Надю", подчеркнув, что за день до этого у Савченко взяли анализы и не огласили результаты.