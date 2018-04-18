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Молния: Д. Трамп в «Твиттере» заявил, что директор ЦРУ Майкл Помпео на прошлой неделе встретился с Ким Чен Ыном
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Молния: Д. Трамп в «Твиттере» заявил, что директор ЦРУ Майкл Помпео на прошлой неделе встретился с Ким Чен Ыном 

ИА Синьхуа 1 час назад
Молния: Д. Трамп в «Твиттере» заявил, что директор ЦРУ Майкл Помпео на прошлой неделе
встретился с Ким Чен Ыном
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