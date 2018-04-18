«Свастика или звезда Давида»: социальный эксперимент вызвал скандал в Германии

Театр немецкого города Констанц предложил зрителям посмотреть спектакль об Адольфе Гитлере бесплатно, если они согласятся надеть свастику на свои рукава, сообщает Deutsche Welle

Через два дня в театре состоится премьера спектакля «Моя борьба» о молодости фюрера. Увидеть его бесплатно смогут те, кто согласится надеть знак свастики, который будут раздавать на входе, о чем театр предупредил заранее. В свою очередь те, кто готов заплатить, получат Звезды Давида — еврейский символ.

Руководство культурного заведения называет акцию социальным экспериментом, который должен показать, легко ли подкупить людей. Накануне Spiegel сообщал, что уже 50 человек согласились сэкономить, прослыв фашистами.

Тем временем немецкая прокуратура инициировала проверку акции театра, так как получила множество жалоб на нее. Прокуроры намерены выяснить, можно ли считать акцию художественной.