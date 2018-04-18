Ещё
Социальный эксперимент вызвал скандал в Германии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Свастика или звезда Давида»: социальный эксперимент вызвал скандал в Германии 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Театр немецкого города Констанц предложил зрителям посмотреть спектакль об Адольфе Гитлере бесплатно, если они согласятся надеть свастику на свои рукава, сообщает Deutsche Welle.
Через два дня в театре состоится премьера спектакля «Моя борьба» о молодости фюрера. Увидеть его бесплатно смогут те, кто согласится надеть знак свастики, который будут раздавать на входе, о чем театр предупредил заранее. В свою очередь те, кто готов заплатить, получат Звезды Давида — еврейский символ.
Руководство культурного заведения называет акцию социальным экспериментом, который должен показать, легко ли подкупить людей. Накануне Spiegel сообщал, что уже 50 человек согласились сэкономить, прослыв фашистами.
Тем временем немецкая прокуратура инициировала проверку акции театра, так как получила множество жалоб на нее. Прокуроры намерены выяснить, можно ли считать акцию художественной.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле ответили на «план Авакова»173
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника60
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США46
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский63
Нападение на школу произошло в Башкирии268
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
00:39
Отец Цымбалюк-Романовской скрывается от следствия
Шоу-бизнес
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
00:17
Фанат атаковал певицу во время концерта
Шоу-бизнес
01:18
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США
Политика
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
05:00
«Британия не могла допустить возвращения Березовского»
Политика
02:34
Песков назвал путь решения проблемы Донбасса
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение