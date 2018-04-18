Трамп подтвердил встречу Помпео с Ким Чен Ыном

"Майкл Помпео встретился с Ким Чен Ыном в Северной Корее на прошлой неделе, — написал Трамп. — Встреча прошла очень гладко, были установлены хорошие отношения. Детали саммита сейчас обсуждаются".

Трамп также отметил, что "денуклеаризация будет прекрасной вещью" для всего мира и для самой КНДР.

Ранее во вторник газета The Washington Postсо ссылками на источники в администрации США сообщила о тайной поездке Помпео в КНДР, где прошла его встреча с Ким Чен Ыном.

Вашингтон и Пхеньян , как сообщалось ранее, рассматривают возможность проведения личной встречи между Трампом и Ким Чен Ыном, подготовка которой, предположительно, перешла в практическую плоскость.

"Очень скоро у меня состоится беседа с Ким Чен Ыном", — заявил сам Трамп днем ранее, отметив, что в зависимости от того, "как будут развиваться события", она может пройти "в начале июня или даже раньше".

Президент также указал, что рассматриваются "пять мест", где они могли бы пообщаться с Ким Чен Ыном с глазу на глаз. О возможности такой встречи стало известно в начале марта, когда Трампу через представителей Южной Кореи было передано устное предложение лидера КНДР о встрече.