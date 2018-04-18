Хейли рассказала об отношениях с Трампом

Хейли рассказала о своих отношениях с Трампом

"Они прекрасные", — сказала Хейли журналистам в ООН в среду.

В минувшее воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии . По ее словам, новые санкции Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие, по мнению американской стороны, производству химического оружия.

До настоящего времени санкций не последовало, и ряд СМИ сообщили, что президент Дональд Трамп дезавуировал высказывания Хейли, дав понять своим сотрудникам, что в ближайшее время санкций не ожидается.