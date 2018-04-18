Ещё
Хейли рассказала об отношениях с Трампом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хейли рассказала о своих отношениях с Трампом 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © AFP 2018 / Brendan Smialowski
Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что у нее прекрасные отношения с президентом страны Дональдом Трампом после несвоевременного "объявления" о введении санкций против РФ.
"Они прекрасные", — сказала Хейли журналистам в ООН в среду.
В минувшее воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии. По ее словам, новые санкции Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие, по мнению американской стороны, производству химического оружия.
До настоящего времени санкций не последовало, и ряд СМИ сообщили, что президент Дональд Трамп дезавуировал высказывания Хейли, дав понять своим сотрудникам, что в ближайшее время санкций не ожидается.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
РИА Новости: последние новости
В Раде пророчат распад Украины по сценарию Югославии Саблин не видит препятствий для ОХЗО приехать в Думу для расследования Белые каски организаторов "химатаки" нашли на свалке в Думе, сообщают СМИ
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ввел новую меру пресечения137
Лондон выступил с новым обвинением к России79
Украине пророчат распад239
«Британия уничтожает улики по Солсбери»49
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение