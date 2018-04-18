Умерла похищенная Ким Чен Иром актриса 

В Южной Корее скончалась актриса Чхве Ын Хи, которую в 1978 году похитили власти КНДР. Об этом сообщает Yonhap News.
Актриса скончалась на 92-м году жизни. Причиной ее смерти назвали хронические заболевания. Старший сын артистки рассказал, что она умерла по пути в больницу на диализ.
Чхве Ын Хи родилась в городе Кванджу в 1926 году. Свою карьеру в кино она начала в 1947 году. Известность ей принесли главные роли в фильмах «Солнце ночи» (1948) и «Родной город в сердце» (1949).
Актриса вышла замуж за режиссера Шин Сан Ока, они основали компанию Shin Film. В 1978 году она развелась с мужем и отправилась в деловую поездку в Гонконг, где ее похитили сотрудники спецслужб КНДР. Через полгода на поиски актрисы в Гонконг отправился бывший супруг, он тоже был похищен.
Глава КНДР Ким Чен Ир оказался поклонником актрисы. В Северной Корее она и бывший супруг находились под постоянной охраной. В Пхеньяне потребовали, чтобы пара начала создавать кино в КНДР.
С 1983-го по 1985 год актриса и режиссер сняли в КНДР 17 фильмов, а через восемь лет Ким Чен Ир позволил паре посетить кинофестиваль в Вене. Там они обратились в посольство США и запросили политического убежища. Актриса и режиссер жили в США, опасаясь расправы — Ким Чен Ир объявил награду за их поимку. В Южную Корею они смогли вернуться только в 1999 году.