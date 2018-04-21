Двигатели Boeing-737 экстренно проверят после ЧП

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США в пятницу распорядилось произвести экстренную проверку двигателей, установленных на Boeing-737. Данная мера осуществляется в связи с аварийной посадкой авиалайнера компании Southwest Airlines из-за воспламенения одного из двигателей.

Как отмечается в распространенном заявлении ФАУ, в течение 20 дней ультразвуковой дефектоскопии должны быть подвергнуты те двигатели, "с помощью которых было совершено 30 тыс. взлетов и посадок". "По оценкам их производителя — компании CFM International — такая проверка затронет 352 двигателя в США и 681 — в остальных странах", — указало управление.

Всего в США эксплуатируется примерно 1 тыс. двигателей CFM56-7B — по два на каждом Boeing-737, а в других странах — около 6,4 тыс.

В минувший вторник авиалайнер Southwest Airlines совершил посадку в аэропорту Филадельфии (штат Пенсильвания) из-за того, что один из его двигателей воспламенился. Телекомпания CNN информировала со ссылкой на предварительные результаты расследования Национального совета по безопасности на транспорте США, что повреждение в полете левого двигателя Boeing-737-700 произошло из-за отрыва одной из 24 лопаток компрессора. Самолет выполнял рейс из Нью-Йорка Даллас (штат Техас). На борту находились 144 пассажира и 5 членов экипажа.

Один из обломков двигателя ударил в иллюминатор, разбил его, и в отверстие затянуло сидевшую рядом 43-летнюю пассажирку. Ее удалось втянуть в салон, она скончалась позднее в больнице из-за многочисленных травм. Сразу после возгорания двигателя самолет всего за 5 минут снизился с 9500 до 3000 метров и пролетел еще 112 км до аварийной посадки.