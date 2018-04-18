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СМИ: Трамп передумал давать показания после обысков у своего адвоката
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СМИ: Трамп передумал давать показания после обысков у своего адвоката 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Президент США Дональд Трамп передумал давать показания специальному прокурору Роберту Мюллеру, который ведет расследование по якобы российскому вмешательству в президентские выборы 2016 года.
Как сообщило издание Washington Post со ссылкой на источники, причиной этому стали недавние обыски ФБР у адвоката Трампа Майкла Коэна.
Тогда сотрудники ФБР обыскали нью-йоркский офис Коэна. Они изъяли переписку адвоката с Трампом, а также документы, касающиеся платежей, сделанных защитником бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд, которая утверждает, что у нее была связь с нынешним президентом США.
По данным газеты, юристы Трампа все еще готовы к переговорам с командой Мюллера. Адвокаты не исключают, что хозяин Белого дома может вновь поменять свое мнение. Кроме того, Трамп планирует расширить состав своих юристов, новые лица в команде могут появиться уже на следующей неделе.
Как ранее сообщали американские СМИ, в отношении Майкла Коэна идет расследование. Его подозревают в банковских махинациях, электронном мошенничестве и совершении финансовых нарушений во время предвыборной кампании Дональда Трампа. При этом необходимую информацию нью-йоркские следователи получили от спецпрокурора Роберта Мюллера.
Сам Трамп на прошлой неделе назвал обыск в офисе Коэна «новым уровнем несправедливости». «Они (команда Мюллера) не выявили никакого сговора с Россией. И причина этого заключается в том, что никакого сговора не было вообще», — сказал тогда президент США.
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