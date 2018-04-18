СМИ: Трамп передумал давать показания после обысков у своего адвоката

Как сообщило издание Washington Post со ссылкой на источники, причиной этому стали недавние обыски ФБР у адвоката Трампа Майкла Коэна.

Тогда сотрудники ФБР обыскали нью-йоркский офис Коэна. Они изъяли переписку адвоката с Трампом, а также документы, касающиеся платежей, сделанных защитником бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд , которая утверждает, что у нее была связь с нынешним президентом США.

По данным газеты, юристы Трампа все еще готовы к переговорам с командой Мюллера. Адвокаты не исключают, что хозяин Белого дома может вновь поменять свое мнение. Кроме того, Трамп планирует расширить состав своих юристов, новые лица в команде могут появиться уже на следующей неделе.

Как ранее сообщали американские СМИ, в отношении Майкла Коэна идет расследование. Его подозревают в банковских махинациях, электронном мошенничестве и совершении финансовых нарушений во время предвыборной кампании Дональда Трампа. При этом необходимую информацию нью-йоркские следователи получили от спецпрокурора Роберта Мюллера.