CNN: Си Цзиньпин планирует посетить КНДР

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Вашингтон вслед за Киевом опроверг данные об аресте глав космической отрасли Украины в США

Советник Трампа: Хейли не уведомили о смене позиции Белого дома по санкциям против РФ

СМИ: удары США и союзников в Сирии лишь усилили позиции Башара Асада