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CNN: Си Цзиньпин планирует посетить КНДР
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CNN: Си Цзиньпин планирует посетить КНДР 

ТАСС 40 минут назад
Фото: Reuters
Председатель КНР Си Цзиньпин планирует нанести визит в КНДР. Об этом сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на официальный источник, знакомый с содержанием обсуждений между Пекином и Пхеньяном.
Поездка председателя КНР в Пхеньян должна стать ответным визитом после посещения Китая лидером КНДР Ким Чен Ыном в марте.
По данным CNN, визит китайского лидера в КНДР, по предварительной информации, может состояться в июне. Таким образом, поездка Си Цзиньпина в Пхеньян, скорее всего, пройдет после переговоров лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом, которые могут состояться в мае или начале июня. Визит Си Цзиньпина может предшествовать саммиту США и КНДР, если сроки проведения встречи Кима Чен Ына и Дональда Трампа будут отложены, отмечает телеканал.
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