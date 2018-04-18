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WP: директор ЦРУ встретился с лидером КНДР
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WP: директор ЦРУ встретился с лидером КНДР
ТАСС
1 час назад
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ВАШИНГТОН, 18 апреля. /
ТАСС
/. Директор
ЦРУ
Майкл Помпео
, выдвинутый президентом
Дональдом Трампом
на пост госсекретаря, во время тайной поездки в
КНДР
на Пасху провел встречу с
Ким Чен Ыном
. Об этом сообщила во вторник газета Washington Post.
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