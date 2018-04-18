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WP: директор ЦРУ встретился с лидером КНДР
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WP: директор ЦРУ встретился с лидером КНДР 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Директор ЦРУ Майкл Помпео, выдвинутый президентом Дональдом Трампом на пост госсекретаря, во время тайной поездки в КНДР на Пасху провел встречу с Ким Чен Ыном. Об этом сообщила во вторник газета Washington Post.
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