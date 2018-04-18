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WP: Помпео встречался с Ким Чен Ыном на пасхальных выходных
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WP: Помпео встречался с Ким Чен Ыном на пасхальных выходных 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Jonathan Ernst/Reuters
Бывший директор ЦРУ и кандидат на должность государственного секретаря США Майк Помпео встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном на католическую Пасху, которая отмечалась в этом году 1 апреля. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на два источника.
По данным издания, переговоры Помпео и Ким Чен Ына потребовались, чтобы подготовить будущую встречу лидеров стран. Отмечается, что секретные переговоры политиков произошли, когда Помпео представили на должность госсекретаря.
В марте СМИ сообщали, что ЦРУ стало главным куратором встречи Ким Чен Ына и Трампа.
Также ранее сообщалось, что Белый дом опроверг личную беседу лидеров США и КНДР.
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