Экс-директор ЦРУ тайно встретился с Ким Чен Ыном

WP: Помпео встречался с Ким Чен Ыном на пасхальных выходных

По данным издания, переговоры Помпео и Ким Чен Ына потребовались, чтобы подготовить будущую встречу лидеров стран. Отмечается, что секретные переговоры политиков произошли, когда Помпео представили на должность госсекретаря.

В марте СМИ сообщали, что ЦРУ стало главным куратором встречи Ким Чен Ына и Трампа.

Также ранее сообщалось, что Белый дом опроверг личную беседу лидеров США и КНДР.