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Белый дом: Трамп не общался напрямую с Ким Чен Ыном
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Белый дом: Трамп не общался напрямую с Ким Чен Ыном 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Президент США Дональд Трамп не общался напрямую с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, опровергнув тем самым утверждения ряда СМИ.
"Что касается переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном: президент сказал, что представители его администрации говорили (с представителями Северной Кореи) на самом высоком ровне, и добавил, что не общался с ним (Ким Чен Ыном) напрямую", — приводит ТАСС заявление Сандерс.
Ранее, вероятно, произошла путаница. Когда Трамп и премьер Японии Синдзо Абэ вышли из здания, где проходили их переговоры, журналисты начали выкрикивать вопросы. В частности, президента США спросили, говорил ли он по телефону с лидером КНДР. Трамп повернулся к репортерам и произнес: «Да». Однако было непонятно, на какой из вопросов глава государства ответил. Вскоре некоторые СМИ сообщили, что лидеры США и КНДР пообщались напрямую.
Трамп проводит двухдневную встречу с Абэ в своем поместье в «Мар-а-Лаго» в Палм-Бич. Перед переговорами глава Белого дома заявил, что очень скоро у него «состоится беседа с Ким Чен Ыном». «Это, вероятно, произойдет в начале июня или даже раньше, в зависимости от того, как будут развиваться события», — отметил Трамп.
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