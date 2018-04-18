Белый дом: Трамп не общался напрямую с Ким Чен Ыном

"Что касается переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном: президент сказал, что представители его администрации говорили (с представителями Северной Кореи) на самом высоком ровне, и добавил, что не общался с ним (Ким Чен Ыном) напрямую", — приводит ТАСС заявление Сандерс.

Ранее, вероятно, произошла путаница. Когда Трамп и премьер Японии Синдзо Абэ вышли из здания, где проходили их переговоры, журналисты начали выкрикивать вопросы. В частности, президента США спросили, говорил ли он по телефону с лидером КНДР. Трамп повернулся к репортерам и произнес: «Да». Однако было непонятно, на какой из вопросов глава государства ответил. Вскоре некоторые СМИ сообщили, что лидеры США и КНДР пообщались напрямую.

Трамп проводит двухдневную встречу с Абэ в своем поместье в «Мар-а-Лаго» в Палм-Бич. Перед переговорами глава Белого дома заявил, что очень скоро у него «состоится беседа с Ким Чен Ыном». «Это, вероятно, произойдет в начале июня или даже раньше, в зависимости от того, как будут развиваться события», — отметил Трамп.