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Трамп рассказал о личной беседе с Ким Чен Ыном
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Трамп заявил, что лично разговаривал с Ким Чен Ыном 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: Koji Sasahara/AP
Президент США Дональд Трамп заявил, что он лично разговаривал с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает Reuters.
Когда у главы Соединенных Штатов спросили о том, состоялся ли разговор при личной встрече, он сказал:
«давайте не будем много говорить об этом событии из политики высокого уровня».
Ранее Трамп сказал, что с уважением относится к КНДР.
«Они [власти КНДР] нас уважают. И мы относимся к ним с уважением… Мы поднимем вопрос похищенных граждан. Настало время поговорить, настало время решить проблему», — сказал Трамп.
Также ранее Трамп назвал пять мест для встречи с Ким Чен Ыном.
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