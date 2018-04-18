Трамп рассказал о личной беседе с Ким Чен Ыном

Трамп заявил, что лично разговаривал с Ким Чен Ыном

Когда у главы Соединенных Штатов спросили о том, состоялся ли разговор при личной встрече, он сказал:

«давайте не будем много говорить об этом событии из политики высокого уровня».

Ранее Трамп сказал, что с уважением относится к КНДР.

«Они [власти КНДР] нас уважают. И мы относимся к ним с уважением… Мы поднимем вопрос похищенных граждан. Настало время поговорить, настало время решить проблему», — сказал Трамп.

Также ранее Трамп назвал пять мест для встречи с Ким Чен Ыном.