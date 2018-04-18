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Трамп и Ким Чен Ын не говорили лично
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Белый дом опроверг личную беседу Трампа и Ким Чен Ына 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не говорили лично, передает РИА "Новости".
"Что касается переговоров с лидером Ким Чен Ыном: президент сказал, что администрация провела переговоры на высшем уровне и добавил, что они не были с ним напрямую", — сказала Сандерс.
Ранее сообщалось, что Трамп лично говорил с Ким Чен Ыном. Когда президенту задали прямой вопрос, беседовал ли он с лидером Северной Кореи, он сказал: "давайте не будем много говорить об этом событии из политики высокого уровня".
Ранее Трамп сказал, что с уважением относится к КНДР.
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