Трамп и Ким Чен Ын не говорили лично

Белый дом опроверг личную беседу Трампа и Ким Чен Ына

"Что касается переговоров с лидером Ким Чен Ыном: президент сказал, что администрация провела переговоры на высшем уровне и добавил, что они не были с ним напрямую", — сказала Сандерс.

Ранее сообщалось, что Трамп лично говорил с Ким Чен Ыном. Когда президенту задали прямой вопрос, беседовал ли он с лидером Северной Кореи, он сказал: "давайте не будем много говорить об этом событии из политики высокого уровня".

Ранее Трамп сказал, что с уважением относится к КНДР.