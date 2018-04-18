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США волнуются из‐за смены власти на Кубе
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США волнуются из‐за смены власти на Кубе 

360tv.ru 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Американские политики взволнованы грядущей процедурой передачи полномочий лидера Кубы, которая должна стартовать в среду, по их мнению, данное явление не соответствует демократическим принципам, сообщило РИА «Новости».
С подобным заявлением выступила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт во время брифинга.
«Мы наблюдаем за тем, что происходит в Национальной ассамблее Кубы, и видим, что это определенно не демократический переход (власти) и это нас серьезно беспокоит», — отметила она.
Сессия Национальной ассамблеи народной власти кубинского парламента начнется в среду в Гаване. Участники заседания выберут нового главу правительства, который заменит на этом посту Рауля Кастро.
Науэрт в то же время высказала надежду на положительные изменения в политической жизни Кубы.
«Надеемся, что новый президент Кубы будет слушать кубинский народ, хотя мы и не уверены, что это произойдет», — добавила она.
Несмотря на близкое расположение Кубы и США, напряженные отношения между двумя странами сохраняются уже более полувека. Американское правительство на протяжении нескольких десятилетий влияло на экономику Кубы введением санкций. Недавно Рамзан Кадыров вспомнил о Кубе, после того как США расширили пакет санкций против России.
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