США волнуются из‐за смены власти на Кубе

Американские политики взволнованы грядущей процедурой передачи полномочий лидера Кубы , которая должна стартовать в среду, по их мнению, данное явление не соответствует демократическим принципам, сообщило РИА «Новости»

С подобным заявлением выступила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт во время брифинга.

«Мы наблюдаем за тем, что происходит в Национальной ассамблее Кубы, и видим, что это определенно не демократический переход (власти) и это нас серьезно беспокоит», — отметила она.

Сессия Национальной ассамблеи народной власти кубинского парламента начнется в среду в Гаване. Участники заседания выберут нового главу правительства, который заменит на этом посту Рауля Кастро

Науэрт в то же время высказала надежду на положительные изменения в политической жизни Кубы.

«Надеемся, что новый президент Кубы будет слушать кубинский народ, хотя мы и не уверены, что это произойдет», — добавила она.