Сеул назвал условие для мирного договора с Пхеньяном

Если КНДР полностью откажется от ядерной программы, Республика Корея (РК) и США могут подписать с ней мирное соглашение. С таким заявлением выступил начальник Управления нацбезопасности при президенте РК Чон Ый Ён.
По его словам, сейчас Сеул и Вашингтон ведут "углубленную дискуссию" по поводу путей решения северокорейской проблемы, а также потенциальных гарантий, которые могут быть предоставлены КНДР в обмен на отказ от ядерной программы.
"Мы ведем обсуждение того, как мы можем ликвидировать опасения в сфере безопасности, связанные с Северной Кореей, в то же время гарантировав светлое будущее для Севера, чтобы тот мог принять верное решение", — цитирует ТАСС слова Чон Ый Ёна.
В конце марта представители двух Корей договорились о проведении 27 апреля встречи лидеров двух стран Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина в демилитаризованной зоне на границе РК и КНДР.