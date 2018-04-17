Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа под угрозой срыва

Как Великобритания поставил под угрозу срыва встречу Ким Чен Ына и Дональда Трампа

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын назвал «актом агрессии» отправку трёх военных кораблей Великобритании к берегам своей страны. Соответствующее заявление северокорейского лидера распространило 17 апреля Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

На прошлой неделе Министерство бороны Соединённого Королевства отправило к побережью Корейского полуострова сторожевое судно HMS Sutherland, а ещё раньше туда взяли курс HMS Albion и HMS Argyll. Как пишет британская пресса, эти суда будут «оказывать содействие в обеспечении санкций», которые были наложены на Пхеньян.

«Это не что иное, как акт военно-морской блокады и акт агрессии, который подрывает мир и стабильность на Корейском полуострове. Мы бы посоветовали Соединённому Королевству лучше заниматься своими внутренними вопросами, вместо того чтобы прислуживать какой-то третьей стороне и вмешиваться в дела, которые его не касаются», — сказано в заявлении главы КНДР.

Также в обращении Ким Чен Ына упоминается, что прибытие кораблей к берегам КНДР является нарушением суверенитета государства.

«Совершенно ясно также и то, что этот шаг вредит позитивной тенденции улучшения отношений между Северной и Южной Кореями, которую приветствует весь мир, а также повышает напряжение вокруг Корейского полуострова», — говорится в заявлении Ким Чен Ына.

Два сторожевика и бывший флагман

HMS Argyll и HMS Sutherland — это два сторожевых корабля, которые имеют условное обозначение «Тип 23». Они предназначены для патрулирования прибрежной территории и сопровождения гражданских судов. Оба имеют противокорабельные ракеты, противолодочное вооружение и оборудование. HMS Albion — большой десантный корабль, который разработан для транспортировки и высадки морской пехоты. Все три судна были созданы в период с 1991 по 1996 годы. HMS Albion с 2010 по 2011 годы являлся флагманом военного флота Её Величества.

Как сообщает британская пресса со ссылкой на оборонное ведомство Соединённого Королевства, задача английских сторожевиков — препятствовать контрабанде товаров, которые запрещены к поставке в КНДР международными санкциями, наложенными на Северную Корею после ядерный испытаний. В частности, как утверждают представители ООН и японских сил самообороны, морским путём на северокорейскую территорию идут поставки нефтепродуктов, в том числе — топлива, хотя эти товары поставлять в КНДР запрещено.

«До тех пор пока заявления КНДР будут расходится с делами, мы продолжим плотно сотрудничать с нашими союзниками в поддержке режима санкций, обеспечивая не только региональную, но и нашу собственную безопасность», — прокомментировал британским журналистам министр обороны Соединённого Королевства Гэвин Уильямсон отправку трёх кораблей в регион.

По его словам, Лондон впервые с 2013 года будет присутствовать столь широко в зоне корейского конфликта. Ранее британская сторона держала там меньшее количество сил. Кроме британского флота у берегов КНДР присутствуют также военные корабли Южной Кореи, США и Японии

«Одна из задач отправки сторожевиков — это демонстрация того, что Великобритания будет придерживаться общего с США внешнеполитического курса во внешней политике. Лондону важно укрепить отношения с Вашингтоном в непростой период выхода Соединённого Королевства из Евросоюза», — отметил экпсерт.

По словам Данилова, в сложившейся ситуации это играет на руку британскому премьеру Терезе Мэй ещё и потому, что позволяет увести внимание общественности и оппозиции от событий в Сирии , действия британских военных в которой не имеют однозначной поддержки в парламенте страны и в британском обществе.

«В итоге Мэй может выиграть от нынешнего конфликта с КНДР, а может и проиграть, всё будет зависеть от дальнейшего развития ситуации. Хотя по корейской проблеме британский истеблишмент в целом демонстрирует единство, чего не скажешь о других сложных международных вопросов», — отметил Данилов.

Ядерные козыри Ким Чен Ына

Между тем отправка сторожевиков и десантного судна к территории Северной Кореи и гневная отповедь лидера республики произошли в преддверии предполагаемой встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского главы. Она намечена на конец мая — начало июня нынешнего года. Напомним, в 1994 году США и КНДР удалось подписать рамочное соглашение, по условиям которого Пхеньян пообещал не создавать мощности для производства ядерного оружия, а также вывезти из страны обогащённый уран. Со своей стороны, США должны были наладить поставки топлива в Северную Корею, а также помочь в строительстве ядерных реакторов для получения электроэнергии. Однако после того, как в 2001 году Белый дом возглавил Джордж Буш , Северная Корея оказалась в американском списке государств-изгоев и о продолжении сотрудничества уже не могло быть и речи.

Итогом давления со стороны американских властей на руководство КНДР стал выход Пхеньяна из Договора о нераспространении ядерного оружия в 2003 году. В том же году при участии Китая России , Южной Кореи, Японии, США и КНДР начались шестисторонние переговоры по северокорейской ядерной программе. Сторонам удалось принять совместное заявление о принципах отказа от ядерного оружия в сентябре 2015 года. Вашингтон и Пхеньян выразили намерение уважать права друг друга на суверенитет, а также стремиться к нормализации отношений. Однако американское руководство почти сразу разрушило хрупкий баланс, заморозив счета нескольких северокорейских компаний по обвинению в отмывании доходов. В ответ Пхеньян вышел из переговорного процесса.

Некоторые эксперты полагают, что нынешнее обострение ситуации вокруг Северной Кореи может привести к переносу переговоров Ким Чен Ына и Трампа.

«Это может произойти не столько из-за отправки этих судов, которые в военном отношении не представляют серьёзной угрозы, сколько из-за общей ситуации в мире, и прежде всего — из-за бомбардировок Сирии. Атака сирийской территории может повлиять на позицию по ядерному разоружению северокорейского руководства» — заявил в беседе с RT руководитель Центра восточных исследований дипломатической академии МИД РФ Андрей Володин.

Володин отметил, что удары по Сирии дали Ким Чен Ыну серьёзные козыри, так как помогают оправдать необходимость обладания Пхеньяном оружием массового поражения.

«Вполне вероятно, что на этом фоне встреча северокорейского и американского лидеров будет отложена», — заключил Володин.

Данилов не исключил даже силового противостояния на корейском полуострове из-за событий последнего времени.

«Предсказуемость поведения основных игроков на этом поле, я имею ввиду Трампа и Ким Чен Ына, весьма низка. Также неясно, как поведёт себя руководство Китая. Ситуация вокруг КНДР сложилась сложная и запутанная, риски военного характера серьёзно усиливаются. А сценариев эскалации напряжённости может быть очень много», — отметил эксперт.

Главы делегаций Северной и Южной Кореи во время встречи в в приграничной деревне Панмунджом. 9 января 2018

Однако, по мнению аналитиков, процессу налаживания отношений между Сеулом и Пхеньяном это не помешает.