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«Смертельное оружие» КНР, «отзыв» студентов и другие события дня
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Главные события вторника 

Рамблер 16 минут назад
Фото: Reuters
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Отказ российской компании перевозить грузы НАТО самолетами Ан-124 «Руслан» дороже всего обойдется Франции. Об этом «Национальной службе новостей» заявил майор ВВС Андрей Красноперов.
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Крымский мост потроллил Украину
Накануне специальный корреспондент «Комсомольской правды» опубликовал на своей странице в соцсети Twitter фото информационного табло, которое установлено над сооружением.
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Россия "отзывает" студентов из-за рубежа
Российским студентам, обучающимся в «недружественных» странах, предложили вернуться, сообщает «Коммерсант».
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Китай получил «смертельное оружие»
CCTV / YouTube
Народно-освободительная армия Китая приняла на вооружение новую баллистическую ракету средней дальности, сообщает China Military.
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Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе
Никакого нового ночного удара по объектам в Сирии не было. Об этом рассказал Reuters командующий регионального военного альянса, который поддерживает сирийское правительство.
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На Украине потребовали вернуть Крыму "арийское" название
Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин призвал вернуть полуострову Крым исконное "арийское" название.
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Дуров решился на отчаянный шаг
Вести.Ru
Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров объявил Роскомнадзору "цифровое сопротивление" и пообещал выплачивать гранты помогающим Telegram администраторам VPN и прокси-сервисов.
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Макрон назвал себя «ровней Путину»
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал себя «ровней» Владимиру Путину. Такое заявление Макрон сделал во время неформальной встречи с журналистами, пишет RT.
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Украина обстреляла раритетный Т-34
Украина обстреляла военную технику, которая должна была принять участие в Параде Победы в Луганске. Об этом РИА Новости рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
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Открывшему продухи в подвалах москвичу грозит тюрьма
Жителя Москвы Алексея Тихомирова, спасавшего бездомных кошек, обвинили в том, что он угрожал человеку убийством (ст. 119 ч.1 УК РФ). Мужчина открывал продухи в подвалах, чтобы животные могли выбраться наружу, и это не понравилось некоторым местным жителям.
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