Мюллер пригрозил Трампу судом из-за России

Ранее газета The New York Times опубликовала список вопросов, которые Мюллер составил для допроса Трампа. Сообщалось, что спецпрокурор выслал их адвокатам президента.

По данным издания, Мюллер планирует отправить Трампу повестку в суд, если он откажется отвечать на вопросы. Если это произойдет, то глава Соединенных Штатов предстанет перед Большим жюри — коллегией присяжных заседателей, которая определяет обоснованность и целесообразность предъявления кому-либо официальных обвинений.

Трамп ранее отреагировал на опубликованные вопросы Мюллера. Он заявил, что преступление, которое расследует спецпрокурор, "сфабриковано".