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Франция руководила авиаударом по Сирии
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Авиаударом по Сирии руководил генеральный штаб Франции 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Reuters
Генштаб Франции управлял не только своими ВВС, но и американскими бомбардировщиками и беспилотниками, а также британскими истребителями и самолетами поддержки.
Руководитель штаба Военно-воздушных сил Франции Андре Ланата признался, что планирование и координация воздушной части ракетной атаки против Сирии осуществлялось генеральным штабом республики. Об этом он заявил в интервью, как сообщает местное издание Opex 360.
По словам Ланаты, глава генерального штаба страны Франсуа Леконтер лично руководил планированием ракетных ударов с воздуха по объектам Сирийской арабской республики. Французское командование управляло не только самолетами своих ВВС, но и американскими бомбардировщиками и беспилотниками, а также британскими истребителями и самолетами поддержки.
Андре Ланата подчеркнул, что французские самолеты для участия в операции вылетели непосредственно с территории Франции, хотя страна располагала более удобной возможностью отправить их с территории Ближнего Востока. По словам главы ВВС, вылет боевых самолетов с территории Франции якобы символически продемонстрировали «национальную волю и решимость».
В ночь на 14 апреля силы США, Франции и Великобритании нанесли ракетно-бомбовые удары по территории Сирии в ответ на якобы имевшую место химатаку правительства САР в городе Дума. Большинство ракет были сбиты средствами сирийских ПВО. Как позже отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, химической атаки в городе Дума не было, зато имела место инсценировка и съемка постановочных видео с целью обвинить сирийское правительство.
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