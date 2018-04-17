Франция руководила авиаударом по Сирии

Авиаударом по Сирии руководил генеральный штаб Франции

Генштаб Франции управлял не только своими ВВС, но и американскими бомбардировщиками и беспилотниками, а также британскими истребителями и самолетами поддержки.

Руководитель штаба Военно-воздушных сил Франции Андре Ланата признался, что планирование и координация воздушной части ракетной атаки против Сирии осуществлялось генеральным штабом республики. Об этом он заявил в интервью, как сообщает местное издание Opex 360.

По словам Ланаты, глава генерального штаба страны Франсуа Леконтер лично руководил планированием ракетных ударов с воздуха по объектам Сирийской арабской республики. Французское командование управляло не только самолетами своих ВВС, но и американскими бомбардировщиками и беспилотниками, а также британскими истребителями и самолетами поддержки.

Андре Ланата подчеркнул, что французские самолеты для участия в операции вылетели непосредственно с территории Франции, хотя страна располагала более удобной возможностью отправить их с территории Ближнего Востока. По словам главы ВВС, вылет боевых самолетов с территории Франции якобы символически продемонстрировали «национальную волю и решимость».