Макрон напомнил Путину о существовании Франции

Макрон рассказал журналистам, что он — «ровня Путину»

Президент Франции Эммануэль Макрон считает себя «ровней» российскому коллеге Владимиру Путину . Этой мыслью он поделился с журналистами после воскресного интервью французским СМИ, сообщает 7sur7. Макрон также отметил, что дал приказ об ударе по Сирии , чтобы заставить Путина вспомнить о существовании Франции, и выразил уверенность в том, что такой шаг в итоге приведёт к установлению мира в этой стране.

https://russian.rt.com/inotv/s/content/i/v/m/656111_1_em_big.jpgReuters

После своего воскресного интервью ведущему радио RMC Жан-Жаку Бурдену и главе информационно-аналитического интернет-издания Médiapart Эдви Пленелю, французский президент Эммануэль Макрон пропустил с журналистами «стаканчик» в компании своих министров, сообщает бельгийский информационный сайт 7sur7. Об этом, по данным издания, поведали в интервью RMC сами Бурден и Пленель, для которых данная встреча в формате «без галстуков» стала «поводом узнать побольше об участии Франции в сирийском кризисе, а также о том, как Макрон демонстрирует перед Путиным свою военную «мужественность».

По словам Жан-Жака Бурдена, президент Макрон, беседуя о России с его женой, которая также присутствовала на встрече, заявил:

«Я — ровня Путину. И Путин, кстати, меня понимает. А по Сирии я решил ударить для того, чтобы донести до Путина, что мы тоже в этом участвуем. И он такие вещи понимает. Это решение, которое приведёт к миру в Сирии».

«Посмотрим, действительно ли это решение приведёт к миру в Сирии», — «сдержанно» прокомментировал заявления президента Бурден.

Обоих журналистов также изрядно удивило присутствие на встрече министров из правительства Макрона.

«У министров вообще-то другие дела есть. Какого чёрта они там забыли?» — «откровенно»вопрошал Эдви Пленель.

Вместе с тем журналисты похвалили президента за то, что он общался с ними в личной беседе так же непринуждённо, как и перед камерами.