Коломойский назвал основного кандидата в президенты

Украинский бизнесмен, бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский назвал лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко фаворитом президентских выборов 2019 года.
"Тимошенко. Я считаю, что это фаворит президентской гонки уже сегодня", — сказал он в интервью "Радио Свобода", опубликованном во вторник. Коломойский также пообещал, что на предстоящих выборах будет поддерживать "любого достойного кандидата, кроме Порошенко".
Однако на Украину Коломойский пока возвращаться не намерен.
"Поехать сегодня на Украину было бы крайне необдуманно: мало ли что в голову придет Нацбанку или Приватбанку. Они подадут в суд, например, и скажут, что я им задолжал миллион гривен, — и я приехать смогу, а выехать уже нет", — пояснил Коломойский.
"Я живу в Женеве, в Швейцарии, здесь прописан. У меня здесь адрес находится, я стою на учете в украинском консульстве в Швейцарии", — уточнил он.
Экс-владелец Приватбанка по-прежнему считает национализацию его финучреждения незаконной.
"Нацбанк был одним из инициаторов, идеологов и реализаторов этой незаконной национализации", — сказал Коломойский, подчеркнув, что для этого не было никаких оснований. "Мы к этому вернемся еще, когда суды поставят свои [точки над "и"]. Чтобы я не выдавал свою позицию, не давил на суды. Но это абсолютно незаконный [шаг], спровоцированный в том числе с политическими подтекстами. Там много разных интересов — от карьерных соображений до желания поживиться чужими активами", — утверждает он.