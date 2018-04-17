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Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе
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Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе 

Lenta.ru 1 час назад
Никакого нового ночного удара по объектам в Сирии не было. Об этом рассказал Reuters командующий регионального военного альянса, который поддерживает сирийское правительство.
>> Сирию снова обстреляли
По его словам, к срабатыванию системы противовоздушной обороны привела ложная тревога. Командующий рассказал, что сбой произошел из-за «совместной электронной атаки» США и Израиля. Ее целью стала сирийская радиолокационная система. Он добавил, что с произошедшим разобрались российские эксперты.
Ранее 17 апреля государственное телевидение Сирии сообщило, что силы ПВО отразили ракетную атаку на авиабазу правительственных войск в провинции Хомс. Уточнялось, что все снаряды были сбиты при подлете, жертв и разрушений не было. США заявили о своей непричастности к произошедшему, также появилась версия об атаке со стороны Израиля.
В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по территории Сирии. Их целями были объекты, якобы задействованные в производстве химического оружия.
В апреле 2017 года США выпустили 58 крылатых ракет по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. По данным Вашингтона, именно с этой площадки взлетали самолеты, которые якобы нанесли удар химическим оружием по Хан-Шейхуну.
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