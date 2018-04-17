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Экс-президенту Румынии предъявили обвинение
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СМИ: Экс-президенту Румынии Илиеску официально предъявлено обвинение по делу о революции 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Бывший президент Румынии Ион Илиеску был вызван во вторник в Генеральную прокуратуру, где ему официально предъявили обвинение в преступлении против человечности по "делу о революции". Об этом сообщило агентство Agerpres.
По его данным, экс-президент провел в учреждении полтора часа. Никаких комментариев журналистам Илиеску при этом не давал.
В ходе декабрьской революции 1989 года, приведшей к свержению режима Николае Чаушеску, погибли более тысячи человек и свыше двух тысяч получили ранения. Тогда в Румынии развернулись вооруженные бои между участниками протеста против режима Чаушеску и так называемыми террористами, которые, как будто, его защищали. В ходе боевых действий, однако, не был убит или пленен ни один "террорист", и до сих пор остается загадкой, кем они были в действительности.
Военная прокуратура открыла уголовное "дело революции" еще в 1990 году. После двадцатилетних проволочек в октябре 2015 года прокуроры решили закрыть его, придя к выводу, что перестрелка была результатом хаоса, паники и вакуума власти после бегства Чаушеску. В начале 2016 года президент Румынии Клаус Йоханнис назвал это самое затяжное в истории румынского правосудия дело "большой задолженностью румынского правосудия", и было решено открыть его вновь.
Ранее Илиеску в своем блоге назвал действия румынского правосудия по делам о румынской революции 1989 года и о разгоне шахтерами антиправительственной демонстрации 13-15 июня 1990 года "фарсом, оскорбляющим жертвы и память тех, кто боролся за свободу и демократию".
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