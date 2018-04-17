США могут иметь аналог «Новичка» 

Живущий в США советский химик Вил Мирзаянов мог создать аналог нервно-паралитического вещества «Новичок», заявил РИА Новости полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.
«Это предположение, но оно имеет право на жизнь», — подчеркнул он.
По словам бывшего председателя государственной комиссии по химическому разоружению, США «абы кого на своей территории не привечают», а Мирзаянов живет там 23 года «за какие-то неизвестные никому заслуги». В связи с этим у Бабича и возникло предположение, что химик, который называет себя создателем «Новичка», мог создать для американцев его аналог.
4 марта в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия виновна в отравлении шпиона при помощи «Новичка», а также в создании угрозы для жизней других британцев. В связи с этим Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломатов, которые якобы работают на российскую разведку. Позже к мерам Британии присоединились несколько десятков стран Запада.