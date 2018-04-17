США могут иметь аналог «Новичка»

«Это предположение, но оно имеет право на жизнь», — подчеркнул он.

По словам бывшего председателя государственной комиссии по химическому разоружению, США «абы кого на своей территории не привечают», а Мирзаянов живет там 23 года «за какие-то неизвестные никому заслуги». В связи с этим у Бабича и возникло предположение, что химик, который называет себя создателем «Новичка», мог создать для американцев его аналог.

4 марта в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.