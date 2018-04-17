Источник опроверг нападение на базу «Шайрат» в Сирии

Ложная тревога сработала в ночь на вторник на базе "Шайрат", никакого нападения на Сирию не было, сообщил национальному агентству САНА сирийский военный источник.

В ночь на вторник сирийское телевидение сообщило, что ПВО Сирии сбили около девяти ракет в районе Хомса, нацеленных на военную базу Шайрат. Источник в армии САР подтвердил РИА Новости , что ПВО отражают атаку. Местный информационный портал "Аль-Масдар" сообщил, что ракеты выпустил Израиль

"Ложная тревога о нарушении воздушного пространства прошлой ночью привела к запуску сирен ПВО и нескольких ракет, никакой внешней атаки на Сирию не было", — сообщило государственное сирийское агентство.

В свою очередь источник в службе международного аэропорта имени Рафика Харири в Бейруте сообщил РИА Новости, что самолеты ВВС Израиля не могли нанести удар, так как их не было в воздушном пространстве в момент предполагаемой атаки.

"С 21.00 по 1.30 (по местному времени) израильских самолетов в воздушном пространстве Ливана не было", — сообщил собеседник агентства.

Другой источник пояснил РИА Новости, что ранее израильские самолеты несколько раз на протяжении дня находились в воздушном пространстве страны.

РИА Новости https://ria.ru/syria/20180417/1518813016.html