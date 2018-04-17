В Армении анонсировали «бархатную революцию»

Лидер оппозиционной партии "Гражданский договор", депутат парламента Армении Никол Пашинян во вторник на площади Франции в столице страны заявил, что "начинает бархатную, народную и мирную революцию".
"В стране назревает революционная ситуация. В городах Гюмри, Иджеван, Ванадзор, Капан и Метсамор протестующие блокируют улицы и межгосударственные дороги. Люди не идут на работу, начались массовые забастовки", — заявил Пашинян.
В парламенте Армении в эти минуты продолжается специальное заседание, на котором выберут нового премьер-министра страны. Единственный кандидат — экс-президент Армении Серж Саргсян.
Он отвечает на вопросы депутатов. Радикальная оппозиция проводит массовое шествие, все центральные улицы столицы парализованы.