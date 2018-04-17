В партии Савченко заявили о ее допросе в СБУ

В партии Савченко заявили, что депутата допрашивают в следственном изоляторе СБУ

"То, что это [проведение допроса] в СИЗО — это точно. Адвокат, группа поддержки собрались возле института, но теперь это все перенесено и нас просто поставили перед фактом в 9:20", — сказала она. Проторченко заявила, что СБУ "фактически скрыла то, где будет проходить допрос, чтобы исключить доступ прессы".

Адвокат Савченко Олег Соловей сообщил в понедельник, что ее подзащитная возобновила голодовку, которую она прерывала на три дня, чтобы пройти допрос на детекторе лжи.

Как утверждает украинское следствие, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. Киевский суд арестовал ее 23 марта на два месяца, после чего она объявила голодовку.