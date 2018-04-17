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В партии Савченко заявили о ее допросе в СБУ
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В партии Савченко заявили, что депутата допрашивают в следственном изоляторе СБУ 

ТАСС 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Служба безопасности Украины (СБУ) проводит допрос арестованного по обвинению в подготовке государственного переворота депутата Верховной рады Надежды Савченко в СИЗО СБУ, который ранее был запланирован в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз. Об этом сообщила во вторник корреспонденту ТАСС заместитель главы партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко.
"То, что это [проведение допроса] в СИЗО — это точно. Адвокат, группа поддержки собрались возле института, но теперь это все перенесено и нас просто поставили перед фактом в 9:20", — сказала она. Проторченко заявила, что СБУ "фактически скрыла то, где будет проходить допрос, чтобы исключить доступ прессы".
Адвокат Савченко Олег Соловей сообщил в понедельник, что ее подзащитная возобновила голодовку, которую она прерывала на три дня, чтобы пройти допрос на детекторе лжи.
Как утверждает украинское следствие, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. Киевский суд арестовал ее 23 марта на два месяца, после чего она объявила голодовку.
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