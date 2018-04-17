В четверг Рауль Кастро уйдет с поста президента Кубы

19 апреля на Кубе произойдет без преувеличения историческое событие. На сессии парламента Рауль Кастро объявит о сложении с себя полномочий президента (председателя Госсовета) Острова свободы. Он руководит страной с 2008 года, когда из-за болезни ушел с государственных постов исторический лидер кубинской революции Фидель Кастро

Впрочем, полагать, что в этой карибской стране фактически заканчивается эпоха братьев Кастро, правивших страной с 1959 года, было бы неверным. Дело в том, что Рауль Кастро до 2021 года будет оставаться главой кубинской компартии и эта должность расценивается как гораздо более влиятельная, чем пост председателя Госсовета.

Итак, кто же сменит Рауля Кастро на посту главы государства? Это высокий седовласый, относительно молодой по кубинским меркам чиновник, 57-летний Мигель Марио Диас-Канел Бермудес, который в настоящее время является первым вице-президентом Кубы. Он абсолютно непубличный политик, который предпочитал оставаться в тени "старой гвардии". Кстати, в пятницу ему исполняется 58 лет. В одном из своих редких выступлений он обозначил некоторые европейские посольства в Гаване "в качестве аванпостов иностранной подрывной деятельности".

Что известно о будущем президенте? Он родился и получил образование в городе Санта-Клара, где по данным Washington Post , окончил местный университет в 1982 году. После этого он прошел три года обязательной воинской службы. В 1987 году он присоединился к Союзу молодых коммунистов. Он также продолжил работу в качестве профессора техники в Университете Санта-Клары и отправился в Никарагуа в рамках правительственной миссии по поддержке социалистической революции этой страны. Известно, что в молодости он восхищался творчеством группы The Beatles, что вызывало раздражение у некоторых старых партийных чиновников. Двое детей Диаса-Канеля играли в знаменитой кубинской рок-группе Polaroid.

Молодой профессор был назначен первым партийным секретарем в провинции Вилла-Клара в 1994 году и получил репутацию трудолюбивого государственного служащего, который ведет скромный образ жизни. Жители провинции рассказали Associated Press , что Диас-Канел был первым официальным лицом, который не переехал в новый дом, предоставленный правительством, после назначения на должность первого секретаря.

"Он всегда узнавал о реальных проблемах людей", — признался один из местных жителей.

Во время особого периода в середине 1990-х на Кубе, когда едва не рухнула экономика этой страны, Диас-Канел передвигался по городу на велосипеде и каждый день посещал дома местных жителей, выслушивая их жалобы и предложения. Он даже заходил местный похоронный зал, чтобы проверить качество услуг.

В 2003 году Диас-Канел был назначен первым секретарем восточной провинции Ольгин — колыбели кубинской революции, где проработал шесть лет. В этом же году он был введен в состав кубинского Политбюро.

В 2009 году он был назначен министром высшего образования Кубы и получил высокую оценку за модернизацию учебных программ и внедрение компьютерных технологий во многие университетские программы. Он также был известен как один из первых высокопоставленных чиновников, который принес ноутбук на правительственные заседания.