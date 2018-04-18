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Назван кандидат на пост нового лидера Кубы
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Мигель Диас-Канель стал официальным кандидатом на пост лидера Кубы 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Francisco Jara
Первый зампредседателя Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель в ходе сессии кубинского парламента был официально номинирован на пост председателя Госсовета (лидера государства).
Кандидатом на пост первого заместителя председателя Государственного совета стал Сальвадор Вальдес Меса.
На посты заместителей председателя предложены Рамиро Вальдес Менендес, Роберто Томас Моралес Охеда, Гладис Мария Бехерано Портела, Инес Мария Чапман и Беатрис Томпсон Уррутия. На пост секретаря Госсовета номинирован Омеро Акоста Альварес.
Рамиро Вальдес — единственный из "исторического поколения" революционеров в списке кандидатов в руководство Госсовета.
После того, как будут зачитаны биографии кандидатов, начнется процесс голосования, в ходе которого будет избран состав Госсовета.
В среду Национальная ассамблея народной власти Кубы (парламента) избрала также спикера, которым вновь стал Эстебан Ласо Эрнандес. Он получил 100% поданных голосов.
Кроме того, депутаты избрали заместителя председателя ассамблеи, на этот пост также была переизбрана Ана Мария Мари Мачадо.
Ранее депутаты нового созыва кубинского парламента принесли присягу и вступили в свои права.
Заседание проходит в столичном Дворце съездов. Ведущие кубинские телеканалы и радиостанции ведут прямую трансляцию ключевых моментов сессии.
Нынешний депутатский корпус отличает высокое присутствие женщин (53,22% от числа всех депутатов). Более половины избраны впервые, и большинство (530 из 605) родилось уже после победы революции. Средний возраст депутатов — 49 лет.
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