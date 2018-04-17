Журналисты из США опровергли химатаку в Сирии

Журналисты американского канала не нашли подтверждения химатаки в сирийской Думе

Сотрудники телеканала One America News Network побывали в городе, где их сопровождали представители законного правительства Арабской республики. Там они осмотрели площадь, где якобы произошла химическая атака, и не заметили каких-либо ее признаков.

Кроме того, журналисты поговорили с 40 местными жителями, многие из которых находились поблизости от якобы имевшей место химатаки.

«Никто ничего не слышал и не видел», — сообщил один из служащих канала.

По мнению сирийцев, химическую атаку «сфабриковали» террористы, чтобы впоследствии страны Запада нанесли ракетный удар по правительственной армии.

«Чтобы та от них отстала, а они смогли скрыться», — считают жители Думы.

Кроме того, главврач городской больницы сообщил, что в день «химатаки» в учреждение не поступали погибшие и пострадавшие от воздействия химического оружия, а один из сотрудников клиники рассказал, как в день предполагаемой атаки в больницу ворвались неизвестные, крича о том, что город был атакован неким отравляющим веществом. Эти люди привели с собой якобы пострадавших, которых омыли водой из шланга, а затем увели с собой.

8 апреля западные СМИ сообщили, что в сирийской Думе был применен токсичный газ, в результате чего погибли десятки человек. На следующий день Дональд Трамп обвинил в этом главу Арабской республики Башара Асада , а Россию — в его поддержке, и пообещал «мощный ответ».