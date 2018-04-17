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Протестующие в Ереване отказались прекращать акции
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Протестующие в Ереване не приняли решение полиции о прекращении акций 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Sputnik / Асатур Есаянц
Замначальника полиции Еревана Валерий Осипян передал во вторник решение о прекращении массовых собраний Николу Пашиняну, руководителю акций протеста против избрания премьером экс-президента Сержа Саргсяна, передает корреспондент РИА Новости.
"Я должен вас предупредить, что, учитывая событие 16 апреля, принято решение о прекращении собрания", — сказал Осипян, передав Пашиняну письменное решение. Тот порвал документ на глазах у журналистов.
Ранее руководитель акции, депутат парламента Никол Пашинян заявил, что протестующие попытаются во вторник блокировать все подступы к парламенту, где 17 апреля планируется обсуждение и голосование по кандидатуре премьер-министра. Он предложил перекрывать центральные улицы уже ночью, а также приступить к блокированию улиц и дорог в областях страны. Во вторник Пашинян призвал сторонников не применяя насилия, проникать в здания госорганов, перекрывать улицы, препятствовать работе метро.
В понедельник коалиционные силы — Республиканская партия Армении и Дашнакцутюн — официально выдвинули кандидатуру Саргсяна на пост премьера. Выборы премьера ожидаются во вторник, 17 апреля.
Участники акции протеста, возглавляемой Пашиняном, в понедельник пытались прорваться к зданию парламента, где во вторник ожидается обсуждение кандидатуры Саргсяна. Полицейские оттеснили митингующих, в результате пострадали десятки человек. До этого они парализовали транспортное движение в центре армянской столицы.
Девятого апреля избранный президент Армении Армен Саркисян после вступления в должность принял отставку правительства. Роспуск кабмина в день инаугурации нового президента предусмотрен переходными положениями реформированной конституции. В дальнейшем правительство будет автоматически уходить в отставку лишь после парламентских, а не президентских выборов. После избрания премьера в пятидневный срок президенту должны быть представлены кандидатуры членов правительства, а в 15-дневный срок должно быть сформировано две трети кабинета. Правящая коалиция выдвинула Саргсяна на пост премьера.
Национальное собрание Армении избрало 2 марта Саркисяна новым, четвертым по счету президентом страны. После завершения президентского срока бывшего главы государства Саргсяна вступил в силу новый текст конституции Армении, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.
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