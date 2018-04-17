Австралия обвинила РФ в массированных кибератаках

Австралия обвинила Россию в массированных кибератаках в августе 2017 года

Министр по вопросам кибербезопасности Австралии Ангус Тейлор возложил на Россию ответственность за попытки совершить массированные кибератаки на компании его страны в прошлом году. Такое утверждение содержится в распространенном во вторник заявлении министра.

"На основании информации разведывательных агентств и после консультаций с союзниками правительство Австралии пришло к выводу о том, что ответственность за эти действия, предпринятые в 2017 году, лежит на лицах, пользовавшихся российской господдержкой", — заявил он.

"Объектами этих действий было значительное число австралийских организаций, однако нет свидетельств того, что им был нанесен ущерб", — утверждает Тейлор. "Тем не менее эта попытка России должна послужить серьезным напоминанием о том, что австралийские компании и физические лица являются объектами постоянных атак хакеров, которые могут действовать как независимо, так и при господдержке", — подчеркнул он.