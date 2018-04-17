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Австралия обвинила РФ в массированных кибератаках
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Австралия обвинила Россию в массированных кибератаках в августе 2017 года 

ТАСС 28 минут назад
Фото: EPA
Министр по вопросам кибербезопасности Австралии Ангус Тейлор возложил на Россию ответственность за попытки совершить массированные кибератаки на компании его страны в прошлом году. Такое утверждение содержится в распространенном во вторник заявлении министра.
"На основании информации разведывательных агентств и после консультаций с союзниками правительство Австралии пришло к выводу о том, что ответственность за эти действия, предпринятые в 2017 году, лежит на лицах, пользовавшихся российской господдержкой", — заявил он.
"Объектами этих действий было значительное число австралийских организаций, однако нет свидетельств того, что им был нанесен ущерб", — утверждает Тейлор. "Тем не менее эта попытка России должна послужить серьезным напоминанием о том, что австралийские компании и физические лица являются объектами постоянных атак хакеров, которые могут действовать как независимо, так и при господдержке", — подчеркнул он.
В свою очередь министр обороны Австралии Марис Пейн, беседуя в тот же день с журналистами, сообщила, что мишенями для российских кибератак "потенциально могли стать примерно 400 австралийских компаний". "Насколько я понимаю, кибератаки были осуществлены в августе прошлого года, — сообщила министр. — США и Великобритания определили, что их исполнителями были люди, действовавшие в ряде стран, но пользовавшиеся господдержкой России", — уточнила она.
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