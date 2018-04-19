Трамп рассказал о встрече с Ким Чен Ыном

"Я встречусь с Ким Чен Ыном в предстоящие недели, чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова. Надеюсь, что эта встреча будет успешной и мы ждем ее", — сказал Трамп.

Ранее СМИ сообщили, что в Северной Корее подтвердили готовность к обсуждению денуклеаризации.

В свою очередь северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал условие ядерного разоружения.

Также стало известно возможное место встречи Трампа и Ким Чен Ына.