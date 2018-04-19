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Трамп рассказал о встрече с Ким Чен Ыном
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Трамп рассказал о встрече с Ким Чен Ыном 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном «в предстоящие недели». Об этом сообщает Reuters.
"Я встречусь с Ким Чен Ыном в предстоящие недели, чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова. Надеюсь, что эта встреча будет успешной и мы ждем ее", — сказал Трамп.
Ранее СМИ сообщили, что в Северной Корее подтвердили готовность к обсуждению денуклеаризации.
В свою очередь северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал условие ядерного разоружения.
Также стало известно возможное место встречи Трампа и Ким Чен Ына.
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