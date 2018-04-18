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СМИ: Япония, США и Республика Корея рассчитывают на денуклеаризацию КНДР до 2020 года
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СМИ: Япония, США и Республика Корея рассчитывают на денуклеаризацию КНДР до 2020 года 

ТАСС 17 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ТОКИО, 18 апреля. /ТАСС/. Япония, США и Южная Корея рассчитывают, что им удастся осуществить полную денуклеаризацию КНДР до 2020 года. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.
Отмечается, что такой план в настоящее время обсуждается тремя сторонами. По данным источника Kyodo в японском правительстве, вопрос о сроках денуклеаризации Севера может быть открыто поднят в ходе начавшихся переговоров премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента США Дональда Трампа. Ожидается, что лидеры двух государств обсудят конкретные шаги, направленные на «полную, проверяемую и безвозвратную денуклеариацию» КНДР.
Премьер-министр Японии в настоящее время находится с официальным визитом в США. Переговоры с Трампом, главной темой которых является КНДР, проходят на фоне намеченного на 27 апреля саммита между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.
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