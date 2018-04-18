Трампа обвинили в безразличном отношении к правде

Экс-глава ФБР обвинил Трампа в безразличном отношении к правде

Экс-главу ФБР попросили прокомментировать твит Трампа, опровергнувшего в среду версию об увольнении Коми из-за расследования по поводу утверждений о якобы сговоре команды республиканца с Россией во время предвыборной кампании в США 2016 года.

"Я обычно не слежу за его твитами, хотя сегодняшний твит я видел", — оговорился Коми.

Он убежден, что могла быть только одна, а не две истинные причины его увольнения в прошлом году.

"Обе версии не могут быть правдой. Я считаю, что это иллюстрирует ту проблему, которую мне хотелось поднять [в интервью и в книге]. Президент не привержен правде в качестве главной ценности Америки, и это обстоятельство имеет важное значение", — отметил экс-глава ФБР.