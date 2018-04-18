Трампа обвинили в безразличном отношении к правде

Бывший директор ФБР Джеймс Коми считает, что правда и истина не являются главными ценностями Америки в глазах президента США Дональда Трампа. Об этом Коми заявил в среду в эфире телекомпании NBC, которое транслировалось после выхода в свет 17 апреля его мемуаров под названием "Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство".
Экс-главу ФБР попросили прокомментировать твит Трампа, опровергнувшего в среду версию об увольнении Коми из-за расследования по поводу утверждений о якобы сговоре команды республиканца с Россией во время предвыборной кампании в США 2016 года.
"Я обычно не слежу за его твитами, хотя сегодняшний твит я видел", — оговорился Коми.
Он убежден, что могла быть только одна, а не две истинные причины его увольнения в прошлом году.
"Обе версии не могут быть правдой. Я считаю, что это иллюстрирует ту проблему, которую мне хотелось поднять [в интервью и в книге]. Президент не привержен правде в качестве главной ценности Америки, и это обстоятельство имеет важное значение", — отметил экс-глава ФБР.
В интервью телекомпании ABC в минувшее воскресенье Коми высказал мнение, что Трамп на самом деле уволил его за расследование приписываемого команде республиканца сговора с Москвой ради победы на выборах в США 2016 года, а не неправильный подход к расследованию "почтового скандала" вокруг Хиллари Клинтон. Экс-глава ФБР не скрывал, что свой вывод он сделал, узнав из СМИ о встрече президента США с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая состоялась в Вашингтоне в мае прошлого года. Встреча, на которой присутствовали на тот момент еще посол РФ в США Сергей Кисляк и другие лица, произошла 10 мая 2017 года — на следующий день после увольнения Коми.
Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в выборы 2016 года. На данный момент расследования на этот счет продолжают проводить ФБР, комитеты Конгресса, а также аппарат назначенного Минюстом спецпрокурора Роберта Мюллера. Президент Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.