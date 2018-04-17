Названо условие для введения новых санкций против РФ

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Трамп заявил, что наложит на Россию новые санкции, «когда она их заслужит» 

РИА Новости 17 апреля 2018
Фото: © AFP 2018 / Mandel Ngan
Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что наложит новые санкции на Россию, "как только она их заслужит".
На вопрос, когда он введет новые санкции против России, президент ответил: "Как только она их вполне заслужит".
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