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Гройсман не боится отставки с поста премьера Украины
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Гройсман заявил, что не боится отставки с поста премьера Украины 

RT на русском 1 час назад
Фото: EPA
Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.
Гройсман заявил, что «если кто-то хочет использовать отчёт правительства» против членов украинского кабмина, то «он должен не прятаться за маской какого-то там комбинатора, а — выйти и сказать».
«И пусть меня все услышат: если кто-то считает, что такими методами на меня можно давить, то такие люди сильно ошибаются. Я не боюсь потерять свою должность. Я никогда не могу потерять свою честь», — приводит его слова «Интерфакс-Украина».
Ранее Гройсман заявил, что прекращение сотрудничества с СНГ не повлияет на экономику Украины.
RT на русском: последние новости
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