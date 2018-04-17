Гройсман не боится отставки с поста премьера Украины

Гройсман заявил, что не боится отставки с поста премьера Украины

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV. Гройсман заявил, что «если кто-то хочет использовать отчёт правительства» против членов украинского кабмина , то «он должен не прятаться за маской какого-то там комбинатора, а — выйти и сказать». «И пусть меня все услышат: если кто-то считает, что такими методами на меня можно давить, то такие люди сильно ошибаются. Я не боюсь потерять свою должность. Я никогда не могу потерять свою честь», — приводит его слова «Интерфакс-Украина». Ранее Гройсман заявил, что прекращение сотрудничества с СНГ не повлияет на экономику Украины