В Ереване задержаны участники протеста

В Ереване полиция задержала 66 участников акции протеста, которые блокировали улицы в столице Армении, передает РИА Новости со ссылкой на по полицию.
Активисты выступают против избрания премьер-министром Армении бывшего президента Сержа Саргсяна. Акции протеста начались 13 апреля.
Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. Протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.
Во вторник парламент страны избрал Сагрсяна на пост главы правительства.