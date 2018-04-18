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В Ереване задержаны участники протеста
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В Ереване задержаны более 60 участников протеста 

BFM.RU 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В Ереване полиция задержала 66 участников акции протеста, которые блокировали улицы в столице Армении, передает РИА Новости со ссылкой на по полицию.
Активисты выступают против избрания премьер-министром Армении бывшего президента Сержа Саргсяна. Акции протеста начались 13 апреля.
Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. Протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.
Во вторник парламент страны избрал Сагрсяна на пост главы правительства.
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