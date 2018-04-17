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ООН проведет брифинг по ситуации в сирийской Ракке
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Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в сирийской Ракке 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Li Muzi / ZUMAPRESS / Globallookpress
Брифинг Совбеза будет касаться гуманитарной ситуации в сирийском городе Ракка и лагере беженцев Рукбан.
Совет Безопасности ООН во вторник, 17 апреля, проведет открытый брифинг по итогам оценочной миссии в сирийскую Ракку, запрошенный ранее российской стороной, сообщил пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.
«Российская делегация запросила проведение открытого брифинга СБ ООН по гуманитарной ситуации в сирийских Ракке и Рукбане в контексте выполнения резолюции СБ ООН 2401», — цитирует Стржижовского РИА «Новости».
Брифинг состоится в рамках вечерней сессии, которая начнется в 15:00 (22:00 по московскому времени), после обсуждения работы миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание Совбеза на факт того, что «члены коалиции пытаются "замотать" решение проблем, вызванных их действиями в Сирии», в частности, созданных в результате бомбардировок Ракки.
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