G7 требует у РФ ответов по инциденту в Солсбери

Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи призвали Россию раскрыть якобы имеющуюся у нее программу по производству нервно-паралитического вещества и незамедлительно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери 4 марта. Об этом говорится в их совместном заявлении, которое распространил в понедельник МИД Канады, председательствующей в этом объединении в 2018 году.
"Мы разделяем и согласны с оценкой Соединенного Королевства, что очень вероятно Российская Федерация несет ответственность за это нападение, и что ему нет веского и альтернативного объяснения. Мы осуждаем продолжающиеся отказы России [отвечать] на законные запросы правительства Великобритании, что еще раз подчеркивает ее ответственность, — отмечается в заявлении. — Мы призываем Россию немедленно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери". Кроме того, главы МИД "семерки" потребовали от Москвы "обеспечить полное раскрытие своей ранее необъявленной программы "Новичок" [экспертам] Организации по запрещению химического оружия в соответствии с ее международными обязательствами".
4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон выступил с утверждениями о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании, не предъявив никаких доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. В результате разгоревшегося дипломатического скандала ряд западных стран "в знак солидарности" с Великобританией решил выслать российских дипломатов, на что Москва ответила зеркальными мерами на основе принципа взаимности.